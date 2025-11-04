El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, que se producirá a las 07:54. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con nubes altas, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la tarde o noche, ya que la sensación térmica puede ser más fresca.
La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y costeras, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos o eventos familiares. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para diversas actividades.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Dos jóvenes convierten a Córdoba en el escenario de un vídeoclip romántico y enamoran a toda España: '3 días para hacer un vídeo de 30 segundos, pero ha merecido la pena
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Córdoba CF se impone con autoridad al Ceuta en El Arcángel
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- El Córdoba CF derriba al Ceuta en El Arcángel y se asoma a la zona noble