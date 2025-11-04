El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, que se producirá a las 07:54. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con nubes altas, aunque también habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la tarde o noche, ya que la sensación térmica puede ser más fresca.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y costeras, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos o eventos familiares. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.