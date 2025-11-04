El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, pero no se espera que cause incomodidad. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:14. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día, lo que sugiere que la noche será fresca, ideal para abrigarse un poco si se planea salir.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.