El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas centrales, y culminando en un máximo de 26 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 75% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que hará más placentero el ambiente exterior.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que promete ser agradable y cómodo para todos.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.

