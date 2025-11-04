El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se sitúa en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá un poco más seco a medida que el día progresa, las condiciones seguirán siendo cómodas para la mayoría de las personas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de calma en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo mayormente despejado, permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:23, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.