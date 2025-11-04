El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé un incremento hasta los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente durante las horas centrales del día. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor moderado. Sin embargo, no se prevén condiciones de viento que puedan causar molestias o problemas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Lucena en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:17. En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo templado, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.