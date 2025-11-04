El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se observarán nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso en algunos momentos, pero las nubes altas continuarán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 80% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 38% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor y la humedad. Este viento moderado será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.