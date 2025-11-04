El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Linares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará de manera constante, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, predominando del este y noreste. Esto generará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 21 grados . Sin embargo, conforme se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de un ambiente más fresco y agradable para la noche.

La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente disfrutar de la naturaleza. Los habitantes de Linares pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza del entorno sin las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.