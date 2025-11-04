El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 17°C en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23°C en la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo se mantenga despejado en las horas centrales, especialmente entre las 07:00 y las 16:00, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 23°C. Sin embargo, a partir de las 17:00, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, aunque sin previsión de precipitaciones.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 68% a la medianoche y alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer.

No se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso será a las 18:27, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado con intervalos de sol, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.