El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 38% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 7:51 de la mañana y el ocaso será a las 6:24 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.