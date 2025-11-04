El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. En las horas más activas, especialmente en la tarde, se podrían registrar ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo de la jornada. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso será a las 18:13, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.