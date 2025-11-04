El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera en Dos Hermanas un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas persistirá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 13 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 45% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el viento podría alcanzar hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

En resumen, el 4 de noviembre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.