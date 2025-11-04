El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las horas más tempranas del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose alrededor del 62% hacia el mediodía y bajando aún más a un 57% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Écija disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Sin embargo, conforme se aproxime la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 19 grados hacia las 19:00 horas. Las condiciones del cielo seguirán siendo nubladas, pero se prevé que en las horas nocturnas se despeje un poco, permitiendo que las estrellas sean visibles.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Sin lluvias a la vista, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.