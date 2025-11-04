El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el tiempo se tornará más confortable conforme la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento ligero será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos, con un cielo que, aunque presentará algunas nubes altas, no interrumpirá la luz solar.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:23, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será mayormente favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.