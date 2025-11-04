El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 24 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 y se mantendrá en cifras similares durante la madrugada. A medida que el día progrese, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 13 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 24 grados a las 15:00. Por la tarde, se espera un leve descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 98% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en un 68% a las 10:00 y bajando hasta un 55% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, proporcionará un ambiente más confortable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 10:00. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Córdoba o disfrutar de un almuerzo en alguna de las terrazas de la ciudad.

En resumen, Córdoba se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará de este 4 de noviembre una jornada perfecta para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.