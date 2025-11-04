El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable sol en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 47% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día, brindando un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El orto se producirá a las 07:52, mientras que el ocaso está previsto para las 18:23, ofreciendo una buena cantidad de luz solar durante el día. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.