El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a despejarse, dando paso a un cielo mayormente despejado entre las 7 y las 10 de la mañana.

Las temperaturas en Cartaya se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más notablemente entre las 12 y las 15 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 22 y 23 grados, respectivamente. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que fluctúe entre el 68% y el 87% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, aunque se mantendrá en niveles moderados. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener precaución con el viento en las horas de mayor intensidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día favorable para disfrutar de la naturaleza y el entorno local.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que promete ser una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.