El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 02:00, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 62% a las 11:00. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h en las horas centrales del día. Estas condiciones de viento, combinadas con la temperatura, crearán un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con la exposición directa al sol durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejándose, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para las horas de la tarde y la noche, se espera que el termómetro baje a unos 17 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 18:21, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.