El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, en Camas, se prevé un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto más alto alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. La tarde será cálida, ideal para actividades al aire libre, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían hacer su aparición. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, situándose en torno a los 19 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo a un 45% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más cálida durante las horas pico debido a la baja humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, y no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la experiencia sea placentera. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni condiciones climáticas desfavorables.

