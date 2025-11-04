El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 49% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, las condiciones se tornarán más cómodas a medida que la temperatura suba. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cabra pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a una dirección más meridional, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, contribuyendo a una sensación de frescura.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un pronóstico de 22 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 17 grados hacia las 19:00 horas y a 15 grados al final del día. La visibilidad se mantendrá óptima, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 18:16 horas.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este clima favorable, ya que no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.