El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes se disipen, dejando paso a un cielo claro y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 13 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 26 grados hacia la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y el disfrute del paisaje.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta favorable, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.