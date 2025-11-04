Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que las nubes se disipen, dejando paso a un cielo claro y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 13 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 26 grados hacia la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y el disfrute del paisaje.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta favorable, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
  2. Dos jóvenes convierten a Córdoba en el escenario de un vídeoclip romántico y enamoran a toda España: '3 días para hacer un vídeo de 30 segundos, pero ha merecido la pena
  3. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  4. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  5. El Córdoba CF se impone con autoridad al Ceuta en El Arcángel
  6. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  7. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  8. El Córdoba CF derriba al Ceuta en El Arcángel y se asoma a la zona noble

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre
Tracking Pixel Contents