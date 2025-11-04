El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más tempranas. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se ha mantenido alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad relativamente alta puede hacer que el tiempo se sienta un poco más fresco de lo que los termómetros indican.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que planean eventos al aire libre o desplazamientos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:23, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.