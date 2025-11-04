El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 12 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% a las 00:00, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h a las 09:00. Esta brisa moderada será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en esta época del año.

El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y soleado en las horas centrales. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que los bailenenses podrán disfrutar de un día espléndido, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta favorable, con un ambiente soleado y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.