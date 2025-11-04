Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 12 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% a las 00:00, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante las primeras horas, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h a las 09:00. Esta brisa moderada será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en esta época del año.

El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y soleado en las horas centrales. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que los bailenenses podrán disfrutar de un día espléndido, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta favorable, con un ambiente soleado y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
  2. Dos jóvenes convierten a Córdoba en el escenario de un vídeoclip romántico y enamoran a toda España: '3 días para hacer un vídeo de 30 segundos, pero ha merecido la pena
  3. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  4. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  5. El Córdoba CF se impone con autoridad al Ceuta en El Arcángel
  6. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  7. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  8. El Córdoba CF derriba al Ceuta en El Arcángel y se asoma a la zona noble

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre
Tracking Pixel Contents