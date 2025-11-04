El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% por la mañana y descenderá hasta un 67% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Baeza sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:11. La temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 15 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para pasear por las calles históricas de la ciudad, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.