El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 39% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde sea más cómoda para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes altas y permitirá que algunos momentos de sol se asomen entre la cobertura nubosa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Baena pueden disfrutar de un día seco, ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos o deportes. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayor parte, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar en Baena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.