El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, pero se espera que el ambiente se torne más confortable conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. No se anticipan rachas fuertes, lo que contribuirá a un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 18:14, momento en el cual el cielo podría comenzar a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente la visibilidad ni la luminosidad del atardecer.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.