El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el tiempo sea agradable, aunque algo pesado en los momentos de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 11 y 27 km/h, predominando de dirección noreste en las primeras horas y cambiando a sureste a medida que avance el día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo de la jornada, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes y permitirá que el sol brille en algunos momentos, especialmente hacia el final de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados y la disminución de la humedad a lo largo del día contribuirán a un ambiente cómodo, ideal para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.