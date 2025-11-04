El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados .

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados . Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 18:27, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia la noche. La combinación de nubes y viento puede hacer que la noche se sienta más fresca, por lo que se aconseja a los habitantes que se preparen con ropa adecuada si planean salir.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas moderadas y un viento que, aunque fresco, no será excesivamente fuerte. Sin lluvias a la vista, los residentes pueden disfrutar de un día agradable, con la precaución de abrigarse un poco al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.