El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 89%. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en 10 grados a partir de la 1 de la madrugada.

A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de Alcalá la Real realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Esta brisa será más notable durante las horas centrales del día, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 50% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Durante la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 5 de la tarde. La brisa del sureste continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, a pesar de las nubes altas, se caracterizará por su luminosidad y temperaturas agradables.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de precipitaciones.

