El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 24 grados a media tarde y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 82% al amanecer, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque las primeras horas podrían sentirse un poco más frescas y húmedas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Durante la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin preocupaciones por el mal tiempo.

La salida del sol se producirá a las 07:51, y el ocaso será a las 18:22, lo que brinda una buena cantidad de luz natural para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.