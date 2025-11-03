El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 3 de noviembre de 2025, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 24 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 24 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor será agradable y no excesivamente húmeda, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 11 grados hacia el final del día, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que se producirá a las 18:22 horas.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.