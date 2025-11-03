El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 61%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 14 km/h. A lo largo del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas más cálidas. Este viento fresco contribuirá a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, creando un ambiente ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.