El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados en torno a las 15:00 horas. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 9 grados a primera hora.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos de alrededor del 43% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, donde se espera que disminuya a velocidades de 3 a 7 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El amanecer se producirá a las 07:41, y el ocaso será a las 18:12, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día agradable, con cielos despejados y temperaturas moderadas, perfecto para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.