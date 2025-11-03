El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, la temperatura será de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando los 13 grados a las 02:00. La humedad relativa en estas primeras horas oscilará entre el 50% y el 58%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta las 10:00 horas, cuando la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 16 grados. La humedad se mantendrá en torno al 53%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo. Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá a un 37% en este periodo, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 13 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.

Al caer la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando al 40%. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 16 grados hacia las 22:00 horas, lo que hará que sea un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre. En resumen, un día ideal para disfrutar de la belleza de San Juan de Aznalfarache bajo un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.