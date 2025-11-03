El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y los 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 12 grados a media mañana, mientras que por la tarde se espera un máximo de 25 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio del día, se tornará más seco y confortable conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que las condiciones sean perfectas para disfrutar de un paseo o una actividad familiar.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, estas ráfagas no serán lo suficientemente intensas como para causar molestias, y se espera que el viento sea un aliado para mantener el tiempo agradable.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La salida del sol se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 18:19, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz natural durante el día.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es una jornada ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el tiempo al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.