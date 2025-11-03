El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C durante la tarde, lo que sugiere un día templado y cómodo para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, las condiciones se volverán más secas y agradables conforme el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje antes del ocaso, que se producirá a las 18:16. La temperatura comenzará a descender después de las 17:00, alcanzando los 15°C hacia las 20:00, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el campo.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.