El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 49% hacia el mediodía. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero conforme el sol se eleve, se espera que el tiempo se sienta más cálido y acogedor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:17. La noche traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas, que se situarán en torno a los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.