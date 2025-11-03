El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. A medida que avancen las horas, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que el sol ascienda, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La tarde será especialmente propicia para disfrutar de paseos y actividades recreativas, ya que la temperatura se mantendrá en niveles confortables hasta el ocaso, que se producirá a las 18:20.

La humedad relativa en la mañana será del 56%, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles incómodos. En las horas centrales, se espera que la humedad se sitúe alrededor del 45%, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar hasta un 70%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.