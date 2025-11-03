El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 3 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 25 grados . Este ascenso en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la nubosidad, aunque el cielo seguirá mayormente despejado. La humedad relativa, que se situará en torno al 36% durante las horas más cálidas, contribuirá a una sensación de calor moderada, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior.
El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad que variará entre 5 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante a lo largo del día. Este factor será especialmente agradable durante las horas más cálidas, ayudando a mitigar la sensación térmica. En la tarde, se prevé que el viento se mantenga en torno a los 9 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y apacible.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:23, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día de clima primaveral, ideal para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.
