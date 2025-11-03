El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo hasta un 41% en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de mayor calidez. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople mayormente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.