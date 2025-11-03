El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 44% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, llegando a un 66% al final del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Esto generará una brisa suave que complementará las agradables temperaturas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:22, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.