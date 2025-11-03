El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Montilla se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en gran parte del tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 12 grados en las horas más frías del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% durante la madrugada y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 76% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Predominará el viento del noreste durante la mañana, con rachas que alcanzarán hasta 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur, con velocidades que podrían llegar a los 11 km/h en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Montilla, lo que significa que los habitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea paseando por el campo o realizando actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.