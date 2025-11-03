El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 10°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin llegar a ser sofocante. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, predominando del suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar incómodas o peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:27, marcando el final de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.