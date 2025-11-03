El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente nublado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a despejarse, dando paso a un cielo mayormente despejado. A partir de las 9 de la mañana, se prevé que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 15 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 20 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá, alcanzando niveles de alrededor del 44% a la hora del almuerzo, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 11 y 12 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a noreste y luego a sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está prevista para las 6:15 PM, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo el día. Recuerda hidratarte y protegerte del sol si planeas salir, ya que las temperaturas pueden ser bastante agradables durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.