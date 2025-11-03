El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 67%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 17 km/h en las horas de mayor actividad, principalmente desde el este y noreste. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 18:21. La noche se presentará fresca, ideal para abrigarse un poco si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.