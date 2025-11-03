El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados en las primeras horas del día, proporcionando un inicio fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas y poco nuboso en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 37% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento alcance hasta 21 km/h. Esto puede generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 7 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 18:24. La noche caerá con temperaturas más frescas, rondando los 11 grados, y el cielo se mantendrá despejado, ideal para observar las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.