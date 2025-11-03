El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% al amanecer y descendiendo a un 42% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del sureste, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, lo que añadirá un toque fresco al ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20°C hacia las 17:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:18, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables durante la noche, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 14°C.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los lucentinos pueden aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por la ciudad, disfrutando de un picnic en el parque o simplemente relajándose en casa con las ventanas abiertas para disfrutar de la brisa fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.