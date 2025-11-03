El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 3 de la madrugada.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 12 grados, con un leve aumento hacia el mediodía, donde se prevé que la temperatura alcance los 21 grados. La tarde será la más cálida del día, con temperaturas que llegarán a los 26 grados a las 4 de la tarde, ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 24 grados a las 5 de la tarde y bajando a 22 grados a las 6 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% en las primeras horas y disminuyendo a un 49% hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 68% hacia las 9 de la noche. Esto puede generar una sensación de frescura al caer la noche, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día de noviembre, sin preocuparse por la lluvia ni por un tiempo excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.