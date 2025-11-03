El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Linares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, estas darán paso a un ambiente más despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 4 km/h.

A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 67% por la mañana, descenderá a niveles más cómodos a lo largo del día, situándose en torno al 39% hacia la tarde. Esto proporcionará un ambiente agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente desde el noreste y el este, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que se acerque la tarde, con velocidades que rondarán entre 6 y 12 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Linares disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:13. En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día agradable, con temperaturas moderadas y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.