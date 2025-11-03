El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 11 grados entre las 5 y las 7 de la mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con valores que llegarán a los 23 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (73%), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 29% en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere que el ambiente será más seco y cómodo para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de nubes significativas, salvo algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, garantiza un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:28.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. En resumen, el día de hoy en Lepe se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para paseos y actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.