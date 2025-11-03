El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 14 grados, alcanzando un máximo de 25 grados durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la temperatura será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la baja humedad en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en la mañana y aumentando a 21 km/h en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto las actividades recreativas como el desplazamiento por la ciudad.

El ocaso está previsto para las 18:25, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y propicio para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.